EDMONTON, AB, le 17 mars 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, qui fera une annonce pour souligner les efforts continus déployés par le gouvernement du Canada pour renforcer et moderniser les capacités de recherche et sauvetage au pays, y compris des possibilités de collaboration pour les partenaires.

Un point de presse aura lieu après l'événement.

Événement : en personne et à l'intérieur

Date : Mercredi 18 mars 2026

Heure : 10 h (HAR)

Lieu

The Venue (salle de réception)

River Cree Resort and Casino

300 East Lapotac Boulevard

Enoch (Edmonton), Alberta

Les représentants des médias accrédités doivent arriver 20 minutes avant l'événement pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo ainsi que leur accréditation. Une pièce d'identité avec photo doit être visible en tout temps.

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 343-574-6781, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]