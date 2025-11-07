CALGARY, AB, le 7 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), et Corey Hogan, député fédéral de Calgary Confederation et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, annonceront comment le budget de 2025 et la Stratégie du Canada sur la compétitivité climatique seront bénéfiques pour l'environnement et l'économie.

La ministre Olszewski et le SP Hogan souligneront la Stratégie pour la compétitivité climatique du budget 2025 et le leadership mondial du Canada (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Après l'annonce, la ministre Olszewski et le secrétaire parlementaire Hogan seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date :

le dimanche 9 novembre 2025

Heure :

13 h (HR)

Endroit :

Hall d'entrée principal

Immeuble de Energy Environment Experiential Learning (EEEL)

750 Campus Drive NO

Calgary (Alberta)

(Carte)

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur Facebook, Instagram, LinkedIn et X

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personne-ressource : Brennan Bunko, Gestionnaire des Communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-338-3690