WINNIPEG, MB, le 27 août 2025 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera un important investissement fédéral visant à appuyer des projets novateurs qui permettront de renforcer et de diversifier le secteur manufacturier du Manitoba.

Date :

Le 28 août 2025

La ministre Olszewski annoncera un soutien pour les fabricants du Manitoba qui leur permettra d’innover, de croître et de créer des emplois (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Heure :

10 h 20 (HC)

Lieu :

Conseil national de recherches du Canada (CNRC) -- Installation de recherche en fabrication de pointe

2690, chemin Red Fife

Centreport

Winnipeg (Manitoba)

En raison de travaux en cours, le CNRC recommande d'accéder au chemin Red Fife à partir de la route Oak Point et de se garer au stationnement A.

Les médias sont invités à assister à l'annonce.

Le CNRC exige que toutes les personnes présentes portent des chaussures fermées à talon plat pour des raisons de sécurité.

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personne-ressource : Chris Minaker, Directeur, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 204-430-3272