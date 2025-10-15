Avis aux médias - La ministre Olszewski annoncera des mesures pour lutter contre la criminalité à Edmonton English
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les Prairies
15 oct, 2025, 16:27 ET
EDMONTON, AB, le 15 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera des mesures pour lutter contre la criminalité ici même, à Edmonton.
Après l'annonce, la ministre Olszewski sera disponible pour répondre aux questions des médias.
Date :
le jeudi 16 octobre 2025
Heure :
10 h (HR)
Endroit :
Stanley A. Milner Library
7, Sir Winston Churchill Square NW
Edmonton (Alberta)
Numéro sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunication pour les personnes malentendantes) : 1-877-303-3388
SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies
Personnes-ressources : Brennan Bunko, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-338-3690; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781
