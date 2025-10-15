EDMONTON, AB, le 15 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera des mesures pour lutter contre la criminalité ici même, à Edmonton.

Après l'annonce, la ministre Olszewski sera disponible pour répondre aux questions des médias.

La ministre Olszewski annoncera des mesures pour lutter contre la criminalité à Edmonton (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Date :

le jeudi 16 octobre 2025

Heure :

10 h (HR)

Endroit :

Stanley A. Milner Library

7, Sir Winston Churchill Square NW

Edmonton (Alberta)

(CARTE)

Numéro sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunication pour les personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Brennan Bunko, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-338-3690; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781