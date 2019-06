Avis aux médias - La ministre Ng prononcera une allocution sur la promotion des exportations à l'occasion d'une assemblée de l'Economic Club of Canada

OTTAWA, le 5 juin 2019 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, prononcera une allocution devant l'Economic Club of Canada et participera à une causerie en compagnie de la présidente et chef de la direction d'Exportation et Développement Canada (EDC), Mairead Lavery.

Une nouvelle ère : Causerie en compagnie de la ministre Ng et de la présidente et chef de la direction d'EDC, Mairead Lavery

Date : Le jeudi 6 juin 2019



Heure : De 8 h à 9 h



Lieu : Westin Ottawa

Salle 22

11, promenade Colonel By

Ottawa (Ontario)

