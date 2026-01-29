SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 29 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, parlera du plan du gouvernement du Canada pour bâtir une économie plus solide et rendre la vie plus abordable pour les Canadiens et les Canadiennes.

La ministre Michel soulignera les plus récentes mesures annoncées par le gouvernement, notamment la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, ainsi que des initiatives pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Un point de presse suivra.

Date :

Vendredi 30 janvier 2026

Heure :

10 h (HE)

Remarques à l'intention des représentants des médias :

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 30 (HE).

Les représentants des médias doivent s'inscrire auprès de [email protected] .

Plus de détails seront fournis au moment de l'inscription.

Personne-ressource : Les médias peuvent s'adresser à : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]