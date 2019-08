Avis aux médias - La ministre McKenna annoncera l'appui du gouvernement du Canada aux efforts de conservation et aux mesures de lutte contre les changements climatiques

OTTAWA, le 16 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, annoncera un appui aux efforts de conservation et de lutte contre les changements climatiques du Canada, et fera le point sur les engagements de Parcs Canada.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le lundi 19 août 2019 Heure : 9 h 30 (HAP) Lieu : Parc Uplands à la pointe Cattle - à proximité de :

2895, promenade Beach

Victoria (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à l'activité auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada. L'équipe des Relations avec les médias informera les représentants inscrits de tout changement apporté à l'activité.

