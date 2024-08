WHITEHORSE, YT, le 2 août 2024 /CNW/ - Le 5 août, Jeanie McLean, la ministre responsable de la Direction de la condition féminine et de l'équité des genres, et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, s'adresseront aux médias après une table ronde avec des membres de la Coalition des femmes et une visite de la maison d'hébergement Kaushee's Place.

Les deux ministres seront disponibles pour répondre aux médias et aux questions concernant le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Date : Le 5 août 2024



Heure : 11 h 45 (HNP)



Lieu : Betty's Haven

4041, 4th Ave

Whitehorse (Yukon)

