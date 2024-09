La ministre Khera et le ministre Sajjan souligneront les investissements majeurs annoncés dans le budget de 2024 pour renforcer la diversité des communautés au Canada

DUNCAN, BC, le 6 sept. 2024 /CNW/ - L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, et l'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, se rendront au temple sikh de Paldi, à Duncan, dimanche, pour souligner les investissements annoncés dans le budget de 2024.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le dimanche 8 septembre 2024

HEURE :

13 h 30

Les journalistes qui souhaitent assister à l'annonce en personne sont priés de confirmer leur participation en soumettant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 10 h, le dimanche 8 septembre. Des renseignements sur la façon d'y assister seront fournis par la suite.

