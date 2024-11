GATINEAU, QC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera, et la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, feront une annonce concernant le congé de taxe qui mettra plus d'argent dans les poches des Canadiens, afin qu'ils puissent acheter les choses dont ils ont besoin et épargner pour les choses qu'ils veulent.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le dimanche 24 novembre 2024



Heure : 11 h (HAE)



Lieu : Caledon (Ontario)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 10 h (HAE) le dimanche 24 novembre 2024. Les détails du lieu de l'événement seront fournis aux médias inscrits.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : Waleed Saleem, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]