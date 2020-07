VANCOUVER, BC, le 13 juill. 2020 /CNW/ - L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, prononcera une allocution d'ouverture lors de l'événement virtuel de la Chambre du commerce du Grand Vancouver Industrie et océans : lutte contre la pollution, protection de l'habitat marin et avenir de nos océans.

Date : mardi 14 juillet 2020

Heure : 12h (heure local)

Lieu : Zoom



REMARQUE : Les médias qui prévoient d'assister à l'événement doivent s'inscrire par courriel.([email protected]) avec votre nom, celui de l'organisation et le courriel.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements: Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]

