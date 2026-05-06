SCARBOROUGH, ON, le 6 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, se rendra au Collège Centennial pour souligner les investissements de la Mise à jour économique du printemps de 2026 : Un Canada fort pour tous qui appuient, par l'entremise du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté, la recherche appliquée menée au sein des collèges.

Une période de questions suivra la présentation.

Date : Le jeudi 7 mai 2026

Heure : 11 h (heure de l'Est)

Lieu :

Collège Centennial

941, avenue Progress

Scarborough (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]