SAULT STE. MARIE, ON, le 21 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, annoncera un investissement au titre du Fonds de réponse stratégique dans l'entreprise Tenaris. L'annonce sera faite en présence du premier ministre de l'Ontario, l'honorable Doug Ford, du ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, l'honorable Vic Fedeli, ainsi que du député de Sault Ste. Marie-Algoma, Terry Sheehan, et du maire de Sault Ste. Marie, Matthew Shoemaker.

Date : Le vendredi 22 mai 2026

Heure : 11 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Sault Ste. Marie (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec Hannah Jensen à l'adresse [email protected] pour obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement et pour confirmer leur présence.

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Hannah Jensen, Directrice des relations avec les médias et attachée de presse, Cabinet du premier ministre de l'Ontario, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]