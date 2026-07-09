/R E P R I S E --Avis aux médias - La ministre Joly fera une annonce concernant les minéraux critiques à Sudbury/English
Nouvelles fournies parInnovation, Sciences et Développement économique Canada
09 juil, 2026, 07:00 ET
SUDBURY, ON, le 8 juill. 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, fera une annonce concernant les technologies numériques et les minéraux critiques en compagnie de représentants de DIGITAL, l'une des grappes d'innovation mondiales du Canada.
Date : Le jeudi 9 juillet 2026
Heure : 13 h (heure de l'Est)
Lieu : Sudbury (Ontario)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.
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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]
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