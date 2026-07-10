Assurer la sécurité des résidents du Québec grâce à l'amélioration de la connectivité mobile

Un investissement du gouvernement du Canada a permis d'étendre les services mobiles à une communauté autochtone de la Mauricie

OTTAWA, ON, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Une connexion cellulaire fiable et abordable est essentielle à tous les Canadiens, peu importe leur lieu de résidence. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des projets visant à étendre les services mobiles dans des communautés moins bien desservies d'un bout à l'autre du pays.

Le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger, a annoncé aujourd'hui l'achèvement d'un projet de Bell Canada de 806 285 $ ayant fait l'objet d'un financement fédéral. L'objectif de ce projet de déploiement de services mobiles, qui s'est achevé en juin 2025, consistait à étendre la connectivité sur 28 km de route à Obedjiwan (Première Nation des Atikamekw d'Opitciwan), au Québec.

Ce financement a été attribué par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, un programme visant à faire en sorte que les Canadiens des communautés rurales, éloignées et autochtones puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse et de téléphonie mobile fiables.

Veiller à ce que les communautés autochtones aient accès à une connectivité mobile sécurisée et fiable vient soutenir l'engagement du gouvernement de répondre aux appels à la justice découlant de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, dont celui incitant à financer l'établissement de services et d'infrastructures de transport et de transport en commun sécuritaires.

Une meilleure connectivité se traduit par un plus grand éventail d'outils disponibles en cas de danger. Ainsi, les gens peuvent obtenir de l'aide lorsque nécessaire et les victimes de violence, accéder à des ressources en ligne. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans les infrastructures afin de bâtir des communautés vigoureuses et d'assurer la sécurité pour tous au pays.

Citations

« Personne ne devrait avoir à s'inquiéter de son signal cellulaire pour recevoir de l'aide à un moment critique. C'est dans cette optique que nous investissons en vue d'offrir aux résidents d'Obedjiwan une meilleure connectivité mobile qui leur permettra de demeurer en sécurité, de rester branchés et d'obtenir les services sur lesquels ils comptent. Voilà un autre exemple des mesures que nous prenons pour soutenir les communautés rurales, éloignées et autochtones. »

- Le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger

« Je connais très bien la région de la Mauricie et je comprends donc l'importance pour les communautés comme celle d'Obedjiwan d'avoir une connexion fiable. Cet investissement aidera les résidents à demeurer branchés, à accéder aux services d'urgence lorsqu'ils en ont besoin, et à participer pleinement à l'économie numérique. Notre gouvernement est résolu à bâtir des communautés fortes et à faire du Canada un endroit sécuritaire pour tous. »

- Le ministre des Finances et du Revenu national, l'honorable François-Philippe Champagne

« La connectivité mobile est essentielle à la vie quotidienne, au travail et à l'accès aux services d'urgence. Bell est fière d'avoir contribué à l'amélioration du service mobile à Obedjiwan (Atikamekw d'Opitciwan), renforçant ainsi la connectivité pour la communauté et les gens qui s'y rendent. Cette initiative illustre notre raison d'être : faire progresser les communications et rapprocher les gens du monde qui les entoure. »

- La première vice-présidente, ventes, et présidente, direction du Québec, chez Bell, Karine Moses

Faits en bref

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des foyers canadiens d'ici la fin de 2026 et à l'ensemble de la population (100 %) d'ici 2030. L'objectif est également d'améliorer les services mobiles partout au pays.

Le Fonds comporte un volet de 50 millions de dollars ciblant les projets d'amélioration de services mobiles qui profitent principalement aux communautés autochtones.

Jusqu'à présent, ce sont neuf projets d'amélioration de la couverture cellulaire sur plus de 1 100 km de route qui ont été annoncés au titre du Fonds pour la large bande universelle, y compris le projet visant la connectivité cellulaire complète le long de la « route des larmes » en Colombie-Britannique.

À l'heure actuelle, plus de 99 % des Canadiens profitent d'une couverture mobile dans leur région. Des lacunes persistent toutefois dans les communautés autochtones et le long d'autoroutes et de routes principales.

Les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones sont plus susceptibles d'être portées disparues ou d'être assassinées que les personnes allochtones.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État au Développement rural, [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]