NORRIS POINT, NL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, tiendra une conférence de presse pour annoncer un important financement visant à protéger les espèces aquatiques en péril.

Date : Vendredi 13 septembre 2024 Heure : 10 h (heure locale) Lieu : Sera communiqué lors de l'inscription

Inscription : Les médias qui souhaitent assister à la conférence de presse doivent s'inscrire. À cet effet, ils doivent communiquer avec le service des Relations avec les médias de Pêches et Océans Canada à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence.

Pour plus d'information : Gabriel Bourget, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]