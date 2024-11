THUNDER BAY, ON, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à une annonce importante en matière de logement avec l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Date : Le lundi 18 novembre 2024

Heure : 9 h 30 (HE)

Lieu : Centre Communautaire North End

Community Centre

954, avenue Huron,

Thunder Bay (Ontario)

Suivez-nous sur X :

GouvCan -- Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour plus de renseignements : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]; Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]