THUNDER BAY, ON, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor et députée de Thunder Bay, fera une annonce dans le cadre d'un plan pour aider les Canadiens à réduire leurs factures d'énergie.

Date : Mercredi 17 juillet 2024

Heure : 10 h 30 (HE)

Lieu :

Union internationale des journaliers

d'Amérique du Nord, section locale 607

730, rue Balmoral

Thunder Bay (Ontario)

P7C 5V3

Suivez-nous sur X :

GouvCan - Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour plus de renseignements et RSVP (médias) : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]