GATINEAU, QC, le 5 sept. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, sera à Thunder Bay afin de faire une annonce concernant les secteurs stratégiques du Canada.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le lundi 8 septembre 2025 Heure : 9 h (HAE) Lieu : Thunder Bay Community Economic Development Commission (CEDC) 34, rue Cumberland Nord, bureau 701 Thunder Bay (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]