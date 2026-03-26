AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Gull-Masty va annoncer du financement pour des programmes de santé et de bien-être et des mesures de soutien communautaires dirigés par les Autochtones English
Nouvelles fournies parServices aux Autochtones Canada
26 mars, 2026, 14:49 ET
OTTAWA, ON, le 26 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, va annoncer du financement pour des programmes de santé et de bien-être et des mesures de soutien communautaires dirigés par les Autochtones.
Date : Vendredi 27 mars 2026
Heure : 14 h (HE)
Lieu :
Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario
219, rue Front Est
Toronto (Ontario) M5A 1E8
Veuillez écrire à [email protected] pour savoir comment participer à cette annonce en ligne.
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SOURCE Services aux Autochtones Canada
Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]
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