OTTAWA, ON, le 26 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, va annoncer du financement pour des programmes de santé et de bien-être et des mesures de soutien communautaires dirigés par les Autochtones.

Date : Vendredi 27 mars 2026

Heure : 14 h (HE)

Lieu :

Fédération des centres d'amitié autochtones de l'Ontario

219, rue Front Est

Toronto (Ontario) M5A 1E8

Veuillez écrire à [email protected] pour savoir comment participer à cette annonce en ligne.

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SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]