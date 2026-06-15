AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Gull-Masty fera une annonce historique concernant l'eau potable dans les communautés des Premières Nations

AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Gull-Masty fera une annonce historique concernant l'eau potable dans les communautés des Premières NationsEnglish
Nouvelles fournies parIndigenous Services Canada
15 juin, 2026, 10:00 ET
OTTAWA, ON, le 15 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Mandy Gull Masty, ministre des Services aux Autochtones, tiendra une conférence de presse et une séance avec les médias au sujet d'une Loi concernant l'eau, les sources d'eau, l'eau potable, les eaux usées et les infrastructures connexes sur les terres des Premières Nations.
Participation des médias :
Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.
Date : Le mardi 16 juin 2026
Heure : 10 h 15 (HE)
Lieu :
Chambre des communes
Édifice de l'Ouest, foyer du 2e étage
111, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
Suivez-nous sur X :
GouvCan - Autochtones
(https://twitter.com/GCAutochtones)
SOURCE Indigenous Services Canada
Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected] ; Relations avec les médias, SAC : [email protected]
Partager cet article