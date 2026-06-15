AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Gull-Masty fera une annonce historique concernant l'eau potable dans les communautés des Premières Nations

OTTAWA, ON, le 15 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Mandy Gull Masty, ministre des Services aux Autochtones, tiendra une conférence de presse et une séance avec les médias au sujet d'une Loi concernant l'eau, les sources d'eau, l'eau potable, les eaux usées et les infrastructures connexes sur les terres des Premières Nations.

Participation des médias :

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

Date : Le mardi 16 juin 2026

Heure : 10 h 15 (HE)

Lieu :

Chambre des communes

Édifice de l'Ouest, foyer du 2e étage

111, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

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SOURCE Indigenous Services Canada

Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected] ; Relations avec les médias, SAC : [email protected]