AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Gull-Masty annoncera un financement pour les services essentiels dans les communautés des Premières Nations English
Nouvelles fournies parServices aux Autochtones Canada
25 mars, 2026, 13:52 ET
OTTAWA, ON, le 25 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, fera une annonce concernant le financement des services essentiels dans les communautés des Premières Nations lors de l'Assemblée printanière des chefs de la Nishnawbe Aski Nation.
Date : Le jeudi 26 mars 2026
Heure : 13 h (HE)
Lieu :
Chelsea Hotel
Salle Churchill Ballroom A et B (2e étage)
33, rue Gerrard Ouest
Toronto (Ontario) M5G 1Z4
Cette annonce sera diffusée en direct par la Nishnawbe Aski Nation et sera accessible à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/@nishnawbeaskination.
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SOURCE Services aux Autochtones Canada
Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]
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