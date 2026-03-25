OTTAWA, ON, le 25 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, fera une annonce concernant le financement des services essentiels dans les communautés des Premières Nations lors de l'Assemblée printanière des chefs de la Nishnawbe Aski Nation.

Date : Le jeudi 26 mars 2026

Heure : 13 h (HE)

Lieu :

Chelsea Hotel

Salle Churchill Ballroom A et B (2e étage)

33, rue Gerrard Ouest

Toronto (Ontario) M5G 1Z4

Cette annonce sera diffusée en direct par la Nishnawbe Aski Nation et sera accessible à l'adresse suivante : https://www.youtube.com/@nishnawbeaskination.

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SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour plus de renseignements (médias) : Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]