Avis aux médias - La ministre fédérale Jordan et le ministre Colwell de la Nouvelle-Écosse feront une annonce sur le Fonds des pêches de l'Atlantique à Lunenburg

LUNENBURG, NS, le 6 août 2019 /CNW/ - Au nom du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Bernadette Jordan, et le ministre des Pêches et de l'Aquaculture de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Keith Colwell, feront une annonce conjointe importante concernant le Fonds des pêches de l'Atlantique à Lunenburg (Nouvelle‑Écosse).

Date : Mercredi 7 août 2019 Heure : 13 h 30 Lieu : Musée des pêches de l'Atlantique

68, rue Bluenose

Lunenburg (Nouvelle-Écosse)



Renseignements: Jocelyn Lubczuk, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-548-7863, Jocelyn.lubczuk@dfo-mpo.gc.ca; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, Media.xncr@dfo-mpo.gc.ca