AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Diab tiendra une conférence de presse après la réunion du Forum des ministres chargés de l'immigration

OTTAWA, ON, le 22 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, tiendra une conférence de presse en compagnie de ses homologues provinciaux et territoriaux après une réunion du Forum des ministres responsables de l'immigration (FMRI). La ministre Diab sera accompagnée de l'honorable Lin Paddock, ministre de l'Immigration de Terre-Neuve-et-Labrador et coprésident provincial-territorial du FMRI.

Date : Le mardi 23 juin 2026 Heure : 16 h (HE)

Notes à l'intention des médias

Les médias sont priés de s'inscrire à l'événement en envoyant leur nom, titre, adresse courriel et média à [email protected] d'ici le mardi 23 juin à 11 h (HE) . Veuillez indiquer « RSVP à la conférence de presse du 23 juin » dans la ligne objet. Le lieu leur sera fourni par la suite.

d'ici le . Veuillez indiquer « RSVP à la conférence de presse du 23 juin » dans la ligne objet. Le lieu leur sera fourni par la suite. La conférence de presse sera également accessible sur Zoom. Les liens pour y participer seront communiqués directement aux médias après leur inscription.

Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 15 h 45 (HE).

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Taous Ait, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Bureau de la ministre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]