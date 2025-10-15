HALIFAX, NS, le 15 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, fera une annonce à Halifax.

Date : Le jeudi 16 octobre 2025 Heure : 13 h (HA)



Lieu : Halifax

Notes à l'intention des médias

Les médias sont priés de s'inscrire à l'avance pour cet événement en personne en communiquant leur nom, leur titre, leur adresse de courriel et le nom de leur média à [email protected] d'ici le jeudi 16 octobre, à 10 h (HA) . Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 16 octobre » dans l'objet du courriel.

d'ici . Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 16 octobre » dans l'objet du courriel. Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 12 h 45 (HA).

Pour plus de renseignements (médias seulement) : Laura Blondeau, Directrice des communications, Cabinet de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 343-550-4808, Laura.Blondeau@cic,gc.ca; Relations avec les médias: Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]