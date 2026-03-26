IQALUIT, NU , le 26 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, fera une annonce importante concernant les investissements fédéraux dans les ports pour petits bateaux afin de contribuer au développement des collectivités du Nord. Les ports pour petits bateaux sont des infrastructures maritimes essentielles pour les collectivités, qui renforcent la sécurité, améliorent l'accès à l'eau et favorisent la souveraineté du Canada dans l'Arctique.

Un point de presse suivra l'annonce en personne.

Date : Vendredi 27 mars 2026 Heure : 13 h 30 Lieu : Bureau régional de la ministre, Iqaluit (Nunavut)

630, Queen Elizabeth II Way, 4e étage, bureau 4

Inscription : Les représentants des médias qui souhaitent assister à la conférence de presse en personne ou en ligne doivent envoyer un courriel à [email protected] pour confirmer leur présence.

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SOURCE Pêches et Oceans Canada

Personnes-ressources: Ira Khedkar, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, [email protected], 204-984-4715