VANCOUVER, BC, le 14 août 2025 /CNW/ - L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, déposera une couronne lors d'une cérémonie commémorative au monument commémoratif de Chinatown. La cérémonie, organisée par l'unité Pacifique n° 280 des Anciens combattants de l'armée, de la marine et des forces aériennes au Canada (ANAVETS), vise à commémorer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la Victoire en Asie et dans le Pacifique.

Lieu : Monument commémoratif de Chinatown

Chinatown Memorial Square

135-137 rue Keefer

Vancouver (Colombie-Britannique)



Date : Le vendredi 15 août 2025



Heure : 11 h HAP





Les représentants des médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire à l'avance en fournissant leur nom et leur organe de presse par courriel à [email protected].

Si vous prévoyez des obstacles à l'accessibilité, veuillez nous en informer et nous travaillerons avec vous pour permettre votre participation.

