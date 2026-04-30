WINNIPEG, MB, le 30 avril 2026 /CNW/ - La ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Rebecca Chartrand, sera à Winnipeg, au Manitoba pour souligner les récents investissements de la Mise à jour économique du printemps de 2026 : Un Canada fort pour tous qui visent à aider les travailleurs et les jeunes à acquérir les compétences, l'expérience et le soutien dont ils ont besoin pour réussir.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le 1 mai 2026



Heure : 10 h 00 (heure locale)



Lieu : Piping Industry Technical College 20 Dunlop Ave, Winnipeg, Manitoba

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à l'équipe des relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord à l'adresse suivante: [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse. Les médias doivent se présenter à 9 h 45 (heure locale)

SOURCE Indigenous Services Canada

Renseignements : Relations avec les médias, Finance, [email protected]; Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Chartrand, Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]