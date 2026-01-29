WINNIPEG, MB, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, discutera du plan du gouvernement du Canada afin de bâtir une économie plus forte pour rendre la vie des Canadiens et des Canadiennes plus abordable.

La ministre Chartrand mettra en avant les dernières mesures annoncées par le gouvernement, notamment l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, ainsi que les initiatives visant à lutter contre l'insécurité alimentaire. Un point de presse suivra.

Date : le vendredi 30 janvier 2026

Heure : 9 h (HC)

Lieu :

Harvest MB Meals2Go / Asihcikan Project

563/567 avenue Notre Dame, Winnipeg, MB

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de RCAANC, à [email protected], pour confirmer leur présence à l'événement.

