SASKATOON, SK, le 21 juill. 2022 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, sera accompagnée de l'honorable David Marit, ministre de l'Agriculture de la Saskatchewan, et d'autres ministres provinciaux et territoriaux pour une conférence de presse suivant la Conférence annuelle des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture.

Date

Le 22 juillet 2022

Heure

11 h 30 (heure locale - HNC)

Information sur la participation

Participation en personne

Salle de bal Da Vinci, Hôtel Delta - Marriott Saskatoon Downtown

405 20th Street East

Saskatoon (Saskatchewan) S7K 6X6

Veuillez noter que les directives sanitaires locales relatives à la COVID-19 doivent être respectées en tout temps.

Accès par vidéoconférence (Zoom)

Veuillez communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour vous inscrire à cette conférence et obtenir les instructions pour y participer. Seuls les médias pourront poser des questions.

La conférence sera enregistrée. Les participants qui ne souhaitent pas se faire filmer peuvent désactiver leur caméra. Cela n'influera pas sur la transmission audio ou visuelle de la conférence.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229 ; Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected], Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn, Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada