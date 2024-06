OTTAWA, ON, le 3 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor du Canada, prononcera un discours et participera à une discussion informelle lors de la conférence annuelle du Conseil du bâtiment durable du Canada, sous le thème Bâtir un changement durable, où elle fera une annonce sur les travaux du gouvernement fédéral pour rendre ses opérations plus écologiques.

La ministre Anand sera disponible pour répondre aux questions des médias immédiatement après l'événement.

L'événement se déroulera en personne seulement. Il est fortement recommandé de confirmer votre participation.

Date

Le 5 juin 2024

Heure (heure locale)

12 h 00 à 12 h 45

12 h 45 - Disponibilité pour les médias

Endroit

Marriott CF Eaton Centre - Toronto

525 rue Bay

Toronto, Ontario (M5G 2L2)

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Renseignements: Personnes-ressources (média): Myah Tomasi, Attachée de presse, Cabinet de la présidente du Conseil du Trésor du Canada, [email protected], (343) 543-7210; Relations avec les médias, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Téléphone : 613-369-9400, Sans frais : 1-855-TBS-9-SCT (1-855-827-9728), Courriel : [email protected]