Avis aux médias - La GRC fera le point sur l'arrestation de Cameron Ortis

OTTAWA, le 16 sept. 2019 /CNW/ - La commissaire de la GRC, Brenda Lucki, fera une courte mise à jour sur l'enquête en cours, l'arrestation et les accusations portées contre Cameron Ortis. Une brève période de questions et réponses suivra sa déclaration.

Heure : 13 h (HAE) le mardi 17 septembre 2019

Emplacement : Direction générale de la GRC. 73, promenade Leikin, Ottawa (Ontario) K1A 0R2

Participation téléphonique : Les membres des médias pourront participer par téléconférence en signalant le: 1-866-805-7923; code d'accès: 5812202#

INFORMATION IMPORTANTE

Les membres des médias devront s'enregistrer au Centre des visiteurs et seront escortés à l'emplacement de la conférence de presse. Tous les téléphones cellulaires et appareils électroniques devront être éteints jusqu'à l'arrivée à l'emplacement de la conférence de presse. Il y aura un contrôle de sécurité pour tous les médias, alors veuillez arriver au moins 45 minutes avant le début du point de presse afin de permettre suffisamment de temps pour la sécurité et l'installation. Une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement sera requise. Il se peut que les arrivées tardives ne soient pas admises.

Si vous comptez utiliser un camion satellite, veuillez en informer les relations médiatiques de la GRC à l'avance au 613-843-5999 pour les détails de logistique.

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias de la GRC, RCMP.HQMediaRelations-DGRelationsmedias.GRC@rcmp-grc.gc.ca, 613-843-5999