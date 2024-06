OTTAWA, ON, le 25 juin 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, sera accompagnée de l'artiste métisse Christi Belcourt pour une séance de photos afin de souligner le dévoilement du tableau Honouring My Spirit Helpers, qui sera exposé à Rideau Hall.

Installée à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, l'œuvre Honouring My Spirit Helpers évoque les liens entre l'eau, la terre et l'esprit, et témoigne de l'engagement de la gouverneure générale à mettre en valeur l'excellence autochtone.

Date : Le mercredi 26 juin 2024 Heure : 11 h (HAE) Lieu : Salle de bal, Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à l'événement, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, par courriel, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 10 h 45 le jour de l'événement.

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale seront fournies sur demande.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]