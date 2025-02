OTTAWA, ON, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, remettra les plus hautes distinctions au pays dans les domaines de l'architecture et de l'architecture de paysage, à l'occasion d'une cérémonie qui se déroulera à Rideau Hall.

Prix et distinctions

Les Médailles du Gouverneur général en architecture : Douze projets de partout au pays seront récompensés pour leur conception exceptionnelle, innovante et remarquable.

La Médaille du Gouverneur général en architecture de paysage : L'architecte paysagiste québécois Claude Cormier recevra à titre posthume la Médaille du Gouverneur général en architecture de paysage.

À propos des Médailles du Gouverneur général en architecture et en architecture de paysage

Les Médailles du Gouverneur général en architecture et en architecture de paysage sont décernées conjointement par trois organismes : l'Institut royal d'architecture du Canada, l'Association des architectes paysagistes du Canada et le Conseil des arts du Canada.

En savoir plus sur les lauréats des Médailles du Gouverneur général en architecture.

En savoir plus sur le lauréat de la Médaille du Gouverneur général en architecture de paysage.

Date : Jeudi 13 février 2025

Heure : 11 h

Lieu : Salle de bal de Rideau Hall

Notes pour les médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à Rideau Hall au plus tard à 10 h 40.

Des photos de la cérémonie, prises par le photographe officiel, seront fournies sur demande.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Pour couvrir la remise des médailles à Rideau Hall : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]; Pour de plus amples informations sur les Médailles du Gouverneur général en architecture : Shehnaz Jaffar, Institut royal d'architecture du Canada, [email protected]; Pour de plus amples informations sur la Médaille du Gouverneur général en architecture de paysage : Michelle Legault, Association des architectes paysagistes du Canada, 613-668-4775, [email protected]