OTTAWA, ON, le 2 mai 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, effectuera un séjour aux Pays-Bas du 3 au 6 mai 2025, à l'occasion du 80e anniversaire de la libération des Pays‑Bas et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe à la demande du très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada.

En tant que commandante en chef du Canada, la gouverneure générale participera à des cérémonies commémoratives importantes en reconnaissance du service et du sacrifice exemplaires des anciens combattants canadiens, dont les actes ont forgé une amitié durable entre le Canada et les Pays-Bas.

La gouverneure générale prononcera une allocution et déposera une couronne lors d'une cérémonie commémorative au cimetière de guerre canadien de Holten. Pendant sa visite à Holten, la gouverneure générale rencontrera d'anciens combattants canadiens afin de les remercier, au nom de toute la population canadienne, pour leurs efforts dans la libération du peuple néerlandais et de l'Europe. Elle rencontrera également, à Holten, des membres des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Son Excellence assistera à la Commémoration nationale de la capitulation de 1945 et au défilé de la libération, à Wageningen, pour célébrer la signature historique de la capitulation allemande et la fin de la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas. Le défilé de la libération, qui soulignera le rôle du Canada dans la libération des Pays-Bas, réunira d'anciens combattants canadiens et des membres actifs des Forces armées canadiennes.

Pendant son séjour aux Pays-Bas, Son Excellence rencontrera également Sa Majesté le roi Willem-Alexander des Pays-Bas, Son Altesse Royale la princesse Margriet et Son Excellence Dick Schoof, premier ministre des Pays-Bas.

La gouverneure générale joue un rôle important en représentant le Canada et en exerçant les fonctions de chef d'État au nom du souverain lors d'événements et de cérémonies de portée nationale et internationale, ainsi qu'en reconnaissant les contributions remarquables des Canadiens et Canadiennes, au pays comme à l'étranger.

Itinéraire

Note : les horaires sont indiqués en heure de l'Europe centrale, soit six heures en avance sur l'heure avancée de l'Est.

Dimanche 4 mai - Holten, Pays-Bas

11 h

Cérémonie commémorative à Holten

La gouverneure générale prononcera une allocution et déposera une couronne à la mémoire des soldats qui ont fait le sacrifice ultime lors de la libération des Pays-Bas et de l'Europe.

Cimetière de guerre canadien de Holten

Holten, Pays-Bas

Inscription des médias

En savoir plus sur le cimetière de guerre canadien de Holten

14 h

Rencontre avec d'anciens combattants canadiens

La gouverneure générale participera à un dîner avec d'anciens combattants canadiens pour les remercier du rôle qu'ils ont joué dans la libération du peuple néerlandais et de l'Europe.

Restaurant Mondani

En savoir plus sur le rôle déterminant des soldats canadiens dans la libération des Pays-Bas

17 h

La gouverneure générale rencontrera Son Altesse Royale la princesse Margriet des Pays-Bas.

Huis Het Loo, Apeldoorn

Lundi 5 mai - Wageningen et Groesbeek, Pays-Bas

10 h 10

Son Excellence rencontrera Son Excellence Dick Schoof, premier ministre et ministre des Affaires générales des Pays-Bas.

Édifice Visum Mundi, Wageningen

En savoir plus sur le gouvernement des Pays-Bas

Renseignements pour les médias

10 h 30

Cérémonie nationale de la capitulation de 1945 et défilé de la libération

La gouverneure générale assistera à la cérémonie du 80e anniversaire de la libération des Pays-Bas.

5 Mei Square, Wageningen

Inscription des médias

15 h 50

Son Excellence visitera l'exposition de la professeure néerlandaise Mathilde Roza, Ph. D., qui porte sur les contributions durables des soldats des Premières Nations et des Métis à la libération des Pays-Bas en 1945.

Freedom Museum

Wylerbaan 4, Groesbeek

En savoir plus sur l'exposition Libérateurs autochtones

Mardi 6 mai - La Haye, Pays-Bas

9 h

La gouverneure générale effectuera une visite de courtoisie auprès de Sa Majesté le roi Willem-Alexander des Pays-Bas.

Huis Den Bosch, La Haye

En savoir plus sur la Maison royale des Pays-Bas

Renseignements pour les médias

9 h 50

La gouverneure générale s'arrêtera brièvement à l'ambassade du Canada aux Pays‑Bas, à La Haye, pour rencontrer le personnel de l'ambassade. Elle les remerciera pour le soutien qu'ils lui ont apporté tout au long de sa visite.

Ambassade du Canada aux Pays-Bas, à La Haye

Faits en bref

La visite de la gouverneure générale s'inscrit dans le cadre d'une série d'événements commémorant le 80 e anniversaire de la libération des Pays‑Bas et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe .

anniversaire de la libération des Pays‑Bas et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en . La délégation canadienne sera composée d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, de représentants d'organisations d'anciens combattants, de représentants d'Anciens Combattants Canada et de membres des Forces armées canadiennes, y compris d'unités ayant des liens historiques avec la libération des Pays-Bas.

La cérémonie annuelle au cimetière de guerre canadien de Holten est une collaboration canadienne et néerlandaise qui comprendra notamment des poèmes d'écoliers, des prestations musicales, un défilé aérien et une pluie symbolique de 15 000 coquelicots canadiens.

Plus d'un million de Canadiens et de Terre-Neuviens ont servi sur terre, dans les airs et en mer pendant la Seconde Guerre mondiale.

La gouverneure générale effectue des voyages officiels à l'étranger à la demande du premier ministre et à l'appui des objectifs du gouvernement du Canada en matière de diplomatie, de politique étrangère et de commerce.

