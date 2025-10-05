QUÉBEC, le 5 oct. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, rendra hommage à 43 militaires dont les actes de bravoure et les réalisations exceptionnelles dans l'exercice de leurs fonctions ont fait honneur à notre pays. La cérémonie aura lieu le lundi 6 octobre 2025 à la Citadelle de Québec.

La gouverneure générale remettra :

1 décoration pour acte de bravoure

7 Croix du service méritoire (C.S.M.) et 35 Médailles du service méritoire (M.S.M.) dans le cadre des décorations pour service méritoire (division militaire)

Liste des récipiendaires présents à la cérémonie

Détails de la cérémonie :

Date : Le 6 octobre 2025

Heure : 11 h

Lieu : Salle de bal, Résidence du gouverneur général à la Citadelle de Québec

Notes à l'intention des médias :

Pour garantir leur accès à la cérémonie, les membres des médias doivent confirmer leur présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée de la Résidence de la gouverneure générale à la Citadelle de Québec au plus tard à 10 h 35 le jour de la cérémonie.

Des photos officielles de la cérémonie seront fournies sur demande.

À propos des décorations pour actes de bravoure

En 1972, la reine Elizabeth II a créé une série de médailles visant à reconnaître les actes de courage. Au cours des 50 dernières années, les gouverneurs généraux ont décerné des décorations pour actes de bravoure à quelque 4000 personnes - du Canada ou d'ailleurs, civiles ou en uniforme, en vie ou décédées - en reconnaissance d'actes de bravoure accomplis dans des circonstances dangereuses, que ce soit dans des situations de noyade imminente ou lors d'accidents de la route, lors d'attaques d'animaux ou encore dans des immeubles en flammes.

En savoir plus sur les décorations pour actes de bravoure

À propos des décorations pour service méritoire

Créées par la reine Elizabeth II, les décorations pour service méritoire récompensent des Canadiens et Canadiennes ayant accompli des actions exceptionnelles qui ont fait rejaillir l'honneur sur notre pays. La croix a initialement été créée en 1984, pour les militaires. En 1991, une médaille a été ajoutée à la division militaire, tandis que la croix et la médaille ont été créées pour les civils.

Les décorations pour service méritoire sont une composante importante du Régime canadien de distinctions honorifiques et soulignent des réalisations remarquables accomplies au cours d'une période limitée.

En savoir plus sur les décorations pour service méritoire (division militaire)

Renseignements pour les médias

Bureau de presse de Rideau Hall

343-573-7563

[email protected]

Toutes les demandes d'entrevue avec les récipiendaires doivent être adressées au ministère de la Défense nationale :

Ministère de la Défense nationale

Bureau des relations avec les médias

613-904-3333

[email protected]

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook , Instagram , X et YouTube .

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada