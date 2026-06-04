OTTAWA, ON, le 4 juin 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, remettra les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (PGGAS) 2026 lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall, le vendredi 5 juin 2026. Le lendemain soir, elle rendra hommage aux lauréats dans une allocution prononcée lors du spectacle des PGGAS, au Centre national des Arts (CNA), à Ottawa.

Voici les lauréats 2026 de la plus haute distinction canadienne dans le domaine des arts du spectacle :

Susan Benson, C.M. - Conceptrice de décors et de costumes, et peintre (Prix de la réalisation artistique)

- Conceptrice de décors et de costumes, et peintre (Prix de la réalisation artistique) James Cameron, C.C. - Cinéaste, explorateur, inventeur et entrepreneur environnemental (Prix de la réalisation artistique)

- Cinéaste, explorateur, inventeur et entrepreneur environnemental (Prix de la réalisation artistique) Sylvain Émard - Danseur, chorégraphe et pédagogue (Prix de la réalisation artistique)

- Danseur, chorégraphe et pédagogue (Prix de la réalisation artistique) Daniel Lavoie, O.C. - Auteur-compositeur-interprète et poète (Prix de la réalisation artistique)

- Auteur-compositeur-interprète et poète (Prix de la réalisation artistique) Tonya Williams, O.C. - Actrice et productrice du secteur audiovisuel, administratrice des arts et militante (Prix de la réalisation artistique)

- Actrice et productrice du secteur audiovisuel, administratrice des arts et militante (Prix de la réalisation artistique) Sae Hoon (Stan) Chung - Auteur, éducateur et consultant (Prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du spectacle)

- Auteur, éducateur et consultant (Prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du spectacle) Barbara Hannigan, C.M. - Soprano et cheffe d'orchestre (Prix du Centre national des Arts)

Cérémonie de remise des PGGAS

Date : le vendredi 5 juin 2026

Heure : 18 h

Lieu : salle de bal de Rideau Hall - 1, promenade Sussex, Ottawa

Gala des PGGAS

Date : le samedi 6 juin 2026

Heure : 20 h (le tapis rouge commence à 19 h)

Lieu : CNA - 1, rue Elgin, Ottawa

À propos des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle

Institués en 1992 sous les auspices du regretté très honorable Ramon John Hnatyshyn, alors gouverneur général du Canada, et de son épouse Gerda, les prix sont remis annuellement à des Canadiennes et Canadiens dont les réalisations extraordinaires ont grandement contribué à l'enrichissement de la vie culturelle canadienne.

En savoir plus sur les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle

Notes à l'intention des médias :

Afin de garantir votre accès à la cérémonie, veuillez confirmer votre présence auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 17 h 30 le jour de la cérémonie.

Des photos de la cérémonie prises par le photographe officiel de la gouverneure générale seront fournies sur demande.

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Pour couvrir la cérémonie de remise des prix à Rideau Hall : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]; Pour de plus amples informations sur les prix ou pour organiser des entrevues avec les lauréats et lauréates : Jessica Eritou, [email protected], (613) 558-0936