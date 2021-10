OTTAWA, ON, le 21 oct. 2021 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary May Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, recevra le premier coquelicot symbolique de la Campagne nationale du coquelicot lors d'une cérémonie qui aura lieu le lundi 25 octobre 2021, à 10 h 30, à Rideau Hall.

Le coquelicot lui sera remis par M. Bruce Julian, président national de la Légion royale canadienne. Son Excellence Whit Grant Fraser recevra également un coquelicot de la part de M. Larry Murray, grand président de la Légion royale canadienne.

Cette année marque le 100e anniversaire du coquelicot comme symbole du Souvenir. Le grand public pourra se procurer des coquelicots à partir du 29 octobre 2021. La Légion royale canadienne lancera à nouveau un coquelicot numérique, qui pourra être partagé avec les amis et la famille sur les médias sociaux.

À propos de la Campagne nationale du coquelicot

Adopté officiellement au Canada en 1921 par la Great War Veterans' Association (groupe ayant précédé la Légion royale canadienne), le coquelicot est reconnu comme le symbole national du souvenir à la mémoire des 117 000 Canadiens et Canadiennes qui ont perdu la vie pendant leur service militaire dans le monde entier.

Les fonds recueillis chaque année dans le cadre de la Campagne nationale du coquelicot sont versés à des programmes et à des services destinés aux anciens combattants et à leurs familles. Pour en savoir plus, visitez www.legion.ca/coquelicot.

Les membres des médias qui souhaitent couvrir la cérémonie sont priés de confirmer leur présence à l'avance auprès du Bureau de presse de Rideau Hall.

