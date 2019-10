Avis aux médias - La gouverneure générale recevra le premier coquelicot de la Campagne nationale du coquelicot de 2019

OTTAWA, le 10 oct. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, recevra le premier coquelicot symbolique de la Campagne nationale du coquelicot de 2019. Il lui sera remis par M. Thomas Irvine, président national de la Légion royale canadienne. La cérémonie aura lieu à Rideau Hall le mardi 15 octobre 2019, à 9 h.

Les membres du public pourront se procurer des coquelicots à partir du 25 octobre 2019. Chaque année, plus de 20 millions de coquelicots sont distribués au Canada.

À propos de la Campagne nationale du coquelicot

Adoptés officiellement au Canada en 1921 par la Great War Veterans' Association (groupe ayant précédé la Légion royale canadienne), les coquelicots sont reconnus comme le symbole national de la commémoration des 117 000 hommes et femmes morts au combat dans le monde entier. Les fonds recueillis chaque année dans le cadre de la Campagne nationale du coquelicot sont redistribués dans des programmes et services pour les anciens combattants et leur famille. Pour en savoir plus, visitez www.legion.ca/coquelicot.

Les membres des médias qui souhaitent couvrir la cérémonie sont priés de confirmer leur présence à l'avance auprès du Bureau de presse de Rideau Hall et doivent se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 8 h 45.

Suivez GGJuliePayette et RideauHall sur Facebook,Twitter et Instagram.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: pour les médias : Charles Anido, Bureau de presse de Rideau Hall, 343-548-1784 (cell.), charles.anido@gg.ca; Nujma Bond, Direction nationale de la Légion royale canadienne, 613-591-3335, poste 241, 343-540-7604 (cell.), nbond@legion.ca

Related Links

http://www.gg.ca/