OTTAWA, ON, le 28 nov. 2022 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, prononcera une brève allocution au lancement officiel de l'exposition Notre territoire, notre art, au Musée canadien de la nature.

Date : le 30 novembre 2022 Heure : 18 h Lieu : Musée canadien de la nature, 240 rue McLeod, Ottawa (Ontario)

Notes à l'intention des médias :

La cérémonie de lancement officielle est ouverte aux médias. Les médias qui souhaitent assister à la cérémonie doivent communiquer avec le chef des relations avec les médias du Musée canadien de la nature, à [email protected] .

À propos de l'exposition Notre territoire, notre art

L'exposition Notre territoire, notre art nous offre un aperçu de la vie au Nunavik, à travers le regard des personnes qui y vivent et y travaillent. Afin de produire cette exposition, l'Institut culturel Avataq a demandé à sept artistes du Nunavik de réaliser des œuvres d'art originales inspirées des collections de l'Institut. Les œuvres illustrent le profond lien qui unit ces artistes à la nature, à la terre et à leurs communautés. L'exposition comprend également des artefacts culturels et historiques qui présentent l'histoire et la terre des Nunavimmiut.

Apprenez-en davantage sur l'exposition Notre territoire, notre art.

