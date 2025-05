OTTAWA, ON, le 12 mai 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, prononcera une allocution lors de la cérémonie de remise du Prix Inspiration Arctique 2025, qui récompense et célèbre des projets créés et menés par les gens du Nord. Ce prix encourage également les habitants du Nord à donner vie à leurs initiatives et à susciter les changements qu'ils souhaitent voir s'opérer dans leurs communautés.

En savoir plus sur le Prix Inspiration Arctique

Date : le mardi 13 mai 2025

Heure : 13 h 45

Lieu : Centre Rogers, 55, promenade Colonel By, Ottawa

Notes à l'intention des médias :

Les médias qui souhaitent assister à l'événement sont priés de contacter Allison MacLachlan ( [email protected] ).

( ). Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.

