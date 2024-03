OTTAWA, ON, le 6 mars 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, célébrera la Journée internationale des femmes en prononçant le discours principal d'un événement organisé par le Cercle canadien d'Ottawa et l'association des Femmes chefs de mission diplomatique à Ottawa. Son Excellence abordera principalement l'importance des femmes en position de leadership et de la création d'espaces numériques respectueux dans le cadre de vastes efforts en faveur de l'égalité des genres.

Date : le vendredi 8 mars 2024 Heure : 11 h 30 (HNE) Lieu : Centre Shaw, 55, promenade Colonel By, Ottawa (Ontario)

À propos du Cercle canadien d' Ottawa

Avec des racines qui remontent à 1903, le Club canadien d'Ottawa offre un forum dynamique pour échanger sur les questions fondamentales pour le Canada.

À propos des Femmes chefs de mission diplomatique à Ottawa

L'association des Femmes chefs de mission diplomatique à Ottawa regroupe les femmes ambassadrices accréditées au Canada. L'objectif de l'association est de favoriser la communication, la compréhension et l'interaction au sein du groupe.

