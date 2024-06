OTTAWA, ON, le 26 juin 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, participera à deux activités spéciales le 28 juin, dans le cadre de la programmation estivale de Rideau Hall.

Inspection annuelle de la Garde de cérémonie

Le 28 juin à 9 h 20, sur le parvis de Rideau Hall (selon les conditions météorologiques)

La gouverneure générale et commandante en chef du Canada Mary Simon procédera à l'inspection annuelle de la Garde de cérémonie. L'événement comprendra une prestation de la musique militaire, un défilé militaire, une inspection de la Garde et de la Musique, et le salut vice-royal à Son Excellence.

Par la suite, toutes les fins de semaine, du 29 juin au 5 août (chaque heure, de 10 h à 17 h), la Garde de cérémonie effectuera la relève des sentinelles sur le domaine de Rideau Hall.

Lancement de l'heure du conte à Rideau Hall

Le 28 juin 2024 à 10 h 30, sous la tente de lecture

La gouverneure générale donnera le coup d'envoi de l'heure du conte de cette année à Rideau Hall, en retrouvant de jeunes visiteurs pour lire des livres et participer à des activités d'alphabétisation amusantes sous la tente de lecture. Organisée en collaboration avec Littératie Ensemble, cette activité familiale gratuite a pour but de renforcer la confiance en soi et de donner aux jeunes l'envie de continuer à apprendre tout au long de leur vie.

Notes à l'intention des médias :

En cas de mauvais temps, la décision d'annuler l'inspection de la Garde de cérémonie sera prise à 8 h le vendredi 28 juin 2024.

cérémonie sera prise à 8 h le vendredi 28 juin 2024. Afin de garantir votre accès aux événements, veuillez confirmer votre présence préalablement auprès du Bureau de presse de Rideau Hall, à [email protected] .

Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 9 h 15 le jour des événements.

Des photos officielles seront fournies sur demande.

