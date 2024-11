OTTAWA, ON, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, remettra à des Canadiens et Canadiennes remarquables les plus prestigieux prix du pays dans les domaines des arts visuels et des arts médiatiques, lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall.

Les Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques récompensent l'excellence de huit artistes : six prix sont remis pour des réalisations artistiques remarquables, un prix (le Prix Saidye-Bronfman) est décerné pour souligner l'excellence en métiers d'art, et un prix est attribué pour reconnaître une contribution exceptionnelle aux arts visuels, aux arts médiatiques et aux métiers d'art. En explorant une panoplie de thèmes, de sujets et de styles artistiques, les œuvres des lauréats favorisent une meilleure compréhension de notre histoire, de nos cultures et des expériences de nos concitoyens.

Liste des lauréats des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques

Date : jeudi 14 novembre 2024 Heure : 11 h (HAE) Lieu : salle de bal, Rideau Hall

À propos des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques

Les Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques sont administrés par le Conseil des arts du Canada. Créés en 1999, ces prix soulignent des carrières remarquables menées dans les domaines des arts visuels et des arts médiatiques.

En savoir plus sur les Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques

