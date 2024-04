OTTAWA, ON, le 18 avril 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, participera au dévoilement d'un insigne héraldique octroyé à Vétérans Arc-en-ciel du Canada (VAC) par l'Autorité héraldique du Canada.

La gouverneure générale participera à la cérémonie dans ses fonctions de chef de l'Autorité héraldique du Canada et de commandante en chef. Dans ce dernier rôle, elle reconnaîtra les contributions de vétérans des Forces armées canadiennes.

Un insigne est un type d'emblème héraldique. Cet honneur est conféré en reconnaissance de services rendus à la communauté. Cet insigne a été conféré à Vétérans Arc-en-ciel du Canada en décembre 2023.

Date : vendredi 19 avril 2024 Heure : de 9 h 45 à 10 h 25 Lieu : Théâtre Barney-Danson, Musée canadien de la guerre

Au sujet de l'Autorité héraldique du Canada

L'Autorité héraldique du Canada est le service fédéral chargé de créer et d'enregistrer des armoiries, des drapeaux et des insignes. Ce service a été créé au sein du Bureau du secrétaire du gouverneur général en 1988.

À propos de Vétérans Arc-en-ciel du Canada

Vétérans Arc-en-ciel du Canada est un organisme à but non lucratif constitué en société en 2019. Il représente les vétérans des Forces armées canadiennes (FAC) qui ont subi la purge LGBT et les vétérans qui s'identifient comme membres de la communauté 2ELGBTQI+. VAC offre à ses membres des espaces sûrs, leur propose des activités de sensibilisation et œuvre pour la défense de leurs droits, de leurs avantages et de leur reconnaissance.

