OTTAWA, ON, le 27 mai 2025 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, et M. Whit Fraser assisteront à une cérémonie commémorative de l'inhumation du Soldat inconnu du Canada qui aura lieu au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa. La gouverneure générale déposera une couronne et prononcera une allocution en compagnie de représentants de la Légion royale canadienne et d'autres dignitaires.

Date : Le mercredi 28 mai 2025

Heure : 10 h

Lieu : Monument commémoratif de guerre du Canada, 30, rue Wellington, Ottawa, Ontario

Notes à l'intention des médias :

Les membres des médias sont invités à assister à la cérémonie marquant le 25 e anniversaire de l'inhumation du Soldat inconnu du Canada , au Monument commémoratif de guerre du Canada , à Ottawa .

anniversaire de l'inhumation du Soldat inconnu du , au Monument commémoratif de guerre du , à . Les représentants des médias qui souhaitent assister à la cérémonie doivent communiquer avec Anciens Combattants Canada à [email protected] avant 8 h (heure de l'Est) le mercredi 28 mai.

Liens connexes

Restez branchés :

Suivez GouverneurGeneralCanada sur Facebook, Instagram, X et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]