Avis aux médias - La gouverneure générale participera à une réception d'adieu organisée par les présidents du Sénat et de la Chambre des communes English
Nouvelles fournies parBureau du secrétaire du gouverneur général
01 juin, 2026, 10:00 ET
OTTAWA, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser participeront, le mercredi 3 juin 2026, à une réception organisée par l'honorable Raymonde Gagné, présidente du Sénat, et l'honorable Francis Scarpaleggia, président de la Chambre des communes.
Cet événement offrira aux parlementaires l'occasion de faire leurs adieux à Leurs Excellences et pour remercier Son Excellence pour le dévouement dont elle a fait preuve au cours des cinq dernières années.
Date : Mercredi 3 juin 2026
Heure : 12 h
Lieu : Édifice Sir John A. MacDonald, 144, rue Wellington
Notes à l'intention des médias :
- L'accès est réservé aux médias qui sont membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire canadienne. Pour plus d'informations ou pour obtenir une accréditation temporaire : [email protected].
- Les représentants des médias auront l'occasion de couvrir l'arrivée de Leurs Excellences et l'allocution d'ouverture, au début de l'événement.
- Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 45 le jour de l'événement.
- Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.
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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général
Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]; Julie Labelle-Morissette, Directrice des communications, Bureau de la présidence du Sénat, [email protected]; Olivier Duhaime, Directeur du rayonnement et des relations médias, Bureau de la présidence de la Chambre des communes, [email protected]
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