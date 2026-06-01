OTTAWA, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser participeront, le mercredi 3 juin 2026, à une réception organisée par l'honorable Raymonde Gagné, présidente du Sénat, et l'honorable Francis Scarpaleggia, président de la Chambre des communes.

Cet événement offrira aux parlementaires l'occasion de faire leurs adieux à Leurs Excellences et pour remercier Son Excellence pour le dévouement dont elle a fait preuve au cours des cinq dernières années.

Date : Mercredi 3 juin 2026

Heure : 12 h

Lieu : Édifice Sir John A. MacDonald, 144, rue Wellington

Notes à l'intention des médias :

L'accès est réservé aux médias qui sont membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire canadienne. Pour plus d'informations ou pour obtenir une accréditation temporaire : [email protected] .

. Les représentants des médias auront l'occasion de couvrir l'arrivée de Leurs Excellences et l'allocution d'ouverture, au début de l'événement.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 45 le jour de l'événement.

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]; Julie Labelle-Morissette, Directrice des communications, Bureau de la présidence du Sénat, [email protected]; Olivier Duhaime, Directeur du rayonnement et des relations médias, Bureau de la présidence de la Chambre des communes, [email protected]