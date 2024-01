OTTAWA, ON, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, et M. Whit Fraser participeront à des activités liées à Rendez-vous 25 (RV25), une célébration du 25e anniversaire de la création du Programme des Rangers juniors canadiens (RJC). RV25 aura lieu à Kuujjuaq, dans la région du Nunavik, au Québec, du 12 au 13 janvier 2024.

En sa qualité de commandante en chef du Canada, la gouverneure générale assume un rôle essentiel en reconnaissant l'importance de l'armée canadienne, au Canada comme à l'étranger. La commandante en chef apporte son soutien et ses encouragements aux membres des Forces armées canadiennes, à leurs familles et à leurs proches, et encourage la population canadienne à reconnaître les contributions passées et présentes de l'armée à notre pays.

La gouverneure générale Mary Simon joue également un rôle important en aidant à sensibiliser les Canadiens et Canadiennes aux questions qui les concernent. Dans cette optique, elle visitera le Centre régional de rétablissement Isuarsivik afin de mettre en lumière les problèmes de santé mentale qui touchent les communautés nordiques et de s'informer sur le soutien et les soins que le Centre offre aux habitants de la région du Nunavik.

Itinéraire :

Remarque : Les horaires sont indiqués en heure normale de l'Est (HNE).

Kuujjuaq, Nunavik (Québec)

Vendredi 12 janvier

13 h 15

Championnat des cadets-rangers juniors canadiens - site un

La gouverneure générale Mary Simon et M. Whit Fraser encourageront les cadets-rangers juniors canadiens qui s'affronteront dans des compétitions amicales comprenant notamment des épreuves de pêche sur glace et de traîneau à chiens.

Le Programme des RJC est stimulant et gratifiant pour les jeunes des régions canadiennes éloignées. Le Programme met en avant des compétences pratiques et des pratiques culturelles dans une atmosphère ludique et conviviale.

En savoir plus sur le Programme des RJC

Lac Stewart

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Major Alexander Gordon, [email protected]

14 h 20

Championnat des cadets-rangers juniors canadiens - site deux

La gouverneure générale Mary Simon et M. Whit Fraser encourageront les cadets-rangers juniors canadiens qui s'affronteront dans des compétitions amicales comprenant notamment des épreuves de course en raquettes, de tir sur cible au lance-pierres et de construction d'abri improvisé.

Réservoir

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Major Alexander Gordon, [email protected]

15 h 30

Visite d'un Centre de rétablissement du Nunavik

Leurs Excellences visiteront le Centre régional de rétablissement Isuarsivik, dont ils rencontreront les conseillers et le personnel, afin de comprendre le travail accompli dans cet établissement et de quelle façon ce travail profite aux membres de la collectivité.

Le Centre de rétablissement Isuarsivik offre aux résidents de la région du Nunavik des programmes de soins holistiques et adaptés à la culture locale afin d'améliorer le bien-être, la cohésion, la sécurité et la santé des collectivités.

En savoir plus sur le Centre régional de rétablissement Isuarsivik

Centre régional de rétablissement Isuarsivik

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT



16 h 30

Visite de la Maison des aînés Tusaajiapik

En signe de respect, la gouverneure générale Mary Simon rencontrera des aînés dans leur résidence de Kuujjuaq. Le foyer offre des soins 24 heures sur 24 ainsi qu'un cadre de vie adapté à la culture inuite.

Maison des aînés Tusaajiapik

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

18 h

Souper avec les cadets-rangers juniors canadiens

Leurs Excellences se joindront aux cadets-RJC pour le souper après une journée entière de compétitions et d'activités en plein air. À cette occasion, Leurs Excellences pourront rencontrer les cadets et les féliciter pour leurs efforts.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT

19 h 30

Spectacles culturels avec artistes locaux

Leurs Excellences se joindront aux cadets-RJC, à des membres des Forces armées canadiennes et à des membres de la collectivité à l'occasion d'une présentation de la culture et des talents locaux.

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Major Alexander Gordon, [email protected]

Samedi 13 janvier

10 h

Cérémonie de célébration du 25e anniversaire du Programme des Rangers juniors canadiens

La gouverneure générale Mary Simon prononcera un discours lors de la cérémonie célébrant le 25e anniversaire de la création du Programme des RJC. Des médailles seront remises aux gagnants des compétitions de la veille lors de cette cérémonie.

Salle de spectacle de l'hôtel de ville

OUVERT AUX MÉDIAS

Personne-ressource pour les médias : Major Alexander Gordon, [email protected]

12

Banquet communautaire

Leurs Excellences se joindront aux cadets-RJC, à des représentants des Forces armées canadiennes et à des membres de la communauté à l'occasion d'un banquet communautaire pour célébrer le Programme des RJC et le succès d'une fin de semaine d'activités compétitives.

PHOTOGRAPHES OFFICIELS SEULEMENT



Remarques à l'intention des médias

Les membres des médias doivent confirmer leur présence aux événements privés auxquels participent les Forces armées canadiennes, en envoyant un courriel à [email protected] .

. Des photos de la visite peuvent être fournies aux médias sur demande à [email protected] .

. Les membres des médias peuvent suivre la visite et les activités de la gouverneure générale en ligne au www.gg.ca.

