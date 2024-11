OTTAWA, ON, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, et M. Whit Fraser assisteront à la Cérémonie nationale du jour du Souvenir au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa.

La gouverneure générale sera accompagnée de la Mère nationale de la Croix d'argent de cette année, Mme Maureen Anderson, d'Oromocto, au Nouveau-Brunswick. Mme Anderson déposera une couronne au nom de toutes les familles canadiennes dont un enfant a perdu la vie en servant dans les Forces armées canadiennes.

Date : le lundi 11 novembre 2024

Heure : 11 h

Lieu : Monument commémoratif de guerre du Canada, 30, rue Wellington, Ottawa (Ontario)

Notes à l'intention des médias :

Les membres des médias sont invités à assister à la Cérémonie nationale du jour du Souvenir, qui se tiendra au Monument commémoratif de guerre du Canada , à Ottawa .

, à . Les représentants des médias qui souhaitent assister à la cérémonie doivent communiquer avec la Tribune de la presse parlementaire, à [email protected] .

. La gouverneure générale portera l'uniforme de l'Aviation royale canadienne en l'honneur du centenaire de cette institution.

Au sujet de la Mère nationale de la Croix d'argent

Chaque année, la Légion royale canadienne choisit la Mère nationale de la Croix d'argent pour représenter toutes les familles canadiennes qui ont perdu un enfant au service des Forces armées du Canada.

En savoir plus sur la Mère de la Croix d'argent de 2024.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]; Tribune de la presse parlementaire, [email protected]; Nujma Bond, La Légion royale canadienne, [email protected]