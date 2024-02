OTTAWA, ON, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, investira 1 commandeur (C.O.M.), 16 officiers (O.O.M.) et 80 membres (M.O.M.) au sein de l'Ordre du mérite des corps policiers lors de deux cérémonies qui auront lieu à Rideau Hall.

La gouverneure générale et M. Mike Duheme, commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, prononceront des allocutions.

L'Ordre du mérite des corps policiers rend hommage au leadership et au service ou au mérite exceptionnels de membres des corps de police canadiens, et reconnaît leur engagement envers le pays. Cette distinction met l'accent sur le mérite exceptionnel, la contribution au maintien de l'ordre et le soutien à la communauté. Pour plus d'informations : l'Ordre du mérite des corps policiers.

Liste des récipiendaires qui participeront à la cérémonie du 14 février

Liste des récipiendaires qui participeront à la cérémonie du 15 février

Cérémonies :

Date : le mercredi 14 février 2024

Heure : 11 h

Lieu : salle de bal de Rideau Hall

Date : le jeudi 15 février 2024

Heure : 11 h

Lieu : salle de bal de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Pour garantir votre accès à la cérémonie, veuillez indiquer le jour de la cérémonie à laquelle vous souhaitez assister en communiquant avec le Bureau de presse de Rideau Hall à l'adresse : [email protected] .

. Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 10 h 45 le jour de la cérémonie.

Des photos officielles de la cérémonie seront fournies sur demande.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Bureau de presse de Rideau Hall, 343-573-7563, [email protected]